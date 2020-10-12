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مصر

جدل في مصر بعد اختيار الممثلة الإسرائيلية غال غادوت لتجسيد دور الملكة كليوباترا

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بقلم:  يورونيوز
الممثلة الإسرائيلية غال غادوت
الممثلة الإسرائيلية غال غادوت   -   حقوق النشر  AFP
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أحدث اختيار الممثلة الإسرائيلية غال غادوت لتجسيد شخصية الملكة كليوباترا في فيلم تاريخي مرتقب، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وقالت غادوت على حسابها في تويتر: "كليوباترا قصة كنت أرغب في تجسيدها منذ فترة طويلة"، وعُرفت الممثلة الإسرائيلية كبطلة في فيلم "المرأة الخارقة" ، وعن الفيلم الجديد الذي تُنتجه شركة الانتاج باراماونت ويُخرجه باتي جنكينز، قالت إن "قصة كليوباترا في الفيلم الجديد ستكون مختلفة عن الإصدارات السابقة، لأنها ستحكي قصة ملكة مصر من خلال أعين نساء أخريات".

وأثار اختيار الممثلة موجة انتقادات واسعة وجدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استنكر مصريون اختيار هوليوود لممثلة "أجنبية" تجسد شخصية الملكة المصرية، في حين انتقد آخرون كونها مجندة سابقة في الجيش الإسرائيلي وتوجهاتها "المؤيدة للصهيونية".

في حين انتقد آخرون عدم اختيار هوليوود لممثلات من إفريقيا.