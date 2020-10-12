فاوتشي ينتقد حملة ترامب لاجتزائها تصريح له يظهره مؤيداً للرئيس في الانتخابات

أبدى الطبيب أنطوني فاوتشي، مدير المعهد الأميركي للأمراض المعدية وعضو خلية مكافحة فيروس كورونا، استياءه الأحد من فيديو دعائي لحملة دونالد ترامب الانتخابية يجتزئ تصريحا له للإيحاء بأنه يثني على طريقة إدارة المرشّح الجمهوري لجائحة كوفيد-19.

وجاء في بيان أرسله فاوتشي لوكالة فرانس برس "أنا في الخدمة العامة منذ نحو خمسة عقود، لم أؤيد علنا على الإطلاق أي مرشّح سياسي".

ويتناول فيديو حملة ترامب ومدته ثلاثون ثانية، تجربة الرئيس الاميركي الشخصية مع الفيروس، ويَرِد فيه أن "الرئيس ترامب يتعافى من فيروس كورونا وكذلك أميركا"، ثم يتضمن مقتطفا قصيرا يظهر فيه فاوتشي وهو يثني على طريقة تصدي ترامب للجائحة.

ويقول فاوتشي في المقتطف "لا يمكنني أن أتخيّل أحدا قادرا على بذل مزيد من الجهد"، ما يوحي بأنه يتحدث عن ترامب. لكن الفيديو الكامل لتصريحات فاوتشي التي أدلى بها في آذار/مارس خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية يبيّن قوله "أنا أكرّس كل وقتي تقريبا لهذا الأمر. أنا موجود بشكل شبه يومي في البيت الأبيض مع الخلية (خلية مكافحة كورونا). والأمر على هذا النحو كل يوم. لذا، لا يمكنني أن أتخيّل أحدا قادرا على بذل مزيد من الجهد تحت أي ظرف".

والأحد أوضح فاوتشي في بيانه أن "التصريحات المنسوبة إليّ من دون إذني في الفيديو الدعائي لحملة الحزب الجمهوري أُخِذت خارج سياقها من تصريح عام أدليتُ به قبل أشهر حول الجهود التي تبذلها سلطات الصحة العامة الفدرالية".

وغالبا ما اضطر فاوتشي (79 عاما) المسؤول الكبير في خلية مكافحة فيروس كورونا، الى توضيح أو حتى تصحيح ما يقوله ترامب حول الفيروس وعلاجاته ولقاحاته.

وأثار فاوتشي مرارا غضب ترامب الذي عمد في نيسان/أبريل إلى إعادة تغريد رسالة تتضمن وسم #أطردوا فاوتشي، ليعود ويؤكد في تصريح علني أن الأخير يؤدي عملا رائعا.