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فرنسا

رئيس الوزراء الفرنسي: قد نفرض مزيدا من القيود لمنع تفشي كورونا

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بقلم:  يورونيوز
ضباط الشرطة يسيرون في أحد شوارع باريس به مطاعم، خلال دورية لتفقد تنفيذ الإجراءات الصحية الجديدة التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، 6 أكتوبر 2020
ضباط الشرطة يسيرون في أحد شوارع باريس به مطاعم، خلال دورية لتفقد تنفيذ الإجراءات الصحية الجديدة التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، 6 أكتوبر 2020   -   حقوق النشر  AFP
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حذر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس من أن فرنسا قد تفرض مزيدًا من القيود حيث ينتشر فيروس كورونا بسرعة في البلاد و يتدهور الوضع في المستشفيات.

وفي حديثه مع إذاعة فرانس إنفو الإخبارية يوم الإثنين، قال كاستكس إنه "لا يمكن أن يكون هناك مزيد من التراخي لمواجهة وباء كوفيد-19. تم وضع تسع مدن كبيرة، بما في ذلك باريس ومرسيليا، في حالة تأهب قصوى بسبب الفيروس".

ودعا كاستكس الفرنسيين إلى الحد من التجمعات الخاصة في منازلهم. وقال إن "الإغلاق العام" للبلاد "يجب تفاديه بكل الوسائل".

وأبلغت السلطات الصحية الفرنسية عن حوالي 43000 إصابة جديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال مدير وكالة الصحة العامة بمنطقة باريس، أوريلين روسو، إن "مرضى كوفيد -19 يشغلون الآن أكثر من 42٪ من أسرّة العناية المركزة في العاصمة وضواحيها". وفي حديثه على قناة "بي أف أم" التلفزيونية، قال إن "نسبة الاختبارات الإيجابية وصلت إلى 17٪ في المنطقة".

وتعد فرنسا واحدة من أكثر الدول الأوروبية تضررًا، حيث سجلت 32730 حالة وفاة على الأقل مرتبطة بفيروس كورونا المستجد.