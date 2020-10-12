اعتقال رجل في باريس للاشتباه برسمه صلباناً معقوفة قرب متحف اللوفر

اعتقلت سلطات باريس الأحد رجلا يشتبه في إقدامه على رسم صلبان معقوفة على أعمدة قرب متحف اللوفر الشهير في وسط المدينة التاريخي حسبما قال المدعي العام.

وشوهدت الصلبان المعقوفة مرسومة باللون الأحمر على طول شارع ريفولي الراقي بوسط باريس في وقت باكر الأحد ما دفع المارة إلى نشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال مكتب رئيس بلدية باريس على تويتر إن الأمن اعتقل الرجل بينما قال الادعاء إنه يخضع للتحقيق بسبب إلحاق أضرار بالممتلكات.

وأعرب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين عن أسفه لرسم صلبان معقوفة نازية في وسط باريس لكنه أشاد بقوى الأمن لرد فعلها السريع.

وقال مجلس المدينة إن فرق التنظيف ستحضر الى المكان سريعا لإزالة كل أثر لتلك الرسائل.

وقال مصدر قريب من التحقيق لوكالة فرانس برس إن المشتبه به ولد في جورجيا بمنطقة القوقاز عام 1989.