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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: انحراف قطار من 170 مقطورة عن السكة في أتلانتا الأميركية

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بقلم:  يورونيوز
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أ ب - خرجت ثلاث مقطورات من القطار عن السكة
أ ب - خرجت ثلاث مقطورات من القطار عن السكة   -   حقوق النشر  AP Photo
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انحرف قطار صباح أمس الأحد عن السكة في أتلانتا الأميركية، عاصمة ولاية جورجيا، ما أدّى إلى اندلاع حريق صغير ودفع ببعض السكان إلى مغادرة منازلهم سريعاً.

والقطار مؤلف من 170 مقطورة، وخرجت عشرة منها تقريباً عن السكة في منطقة ليلبورن بحسب ما أفادت به جهات مسؤولة في المدينة، مضيفة أن النار اشتعلت في "أغراض من المحتمل أن تكون خطيرة".

ولم يوضح المسؤولون طبيعة البضائع التي كان يحملها قطار النقل، ولكن وسائل إعلام أميركية منها "فوكس نيوز" قالت إنه كان ينقل "مواداً كيميائية" من دون أن تؤكد جهة مسؤولة ذلك.

وقالت الشرطة إنها أخرجت سريعاً عامليْن كانا على متن القطار، وأضافت أنه لم تسجل أية إصابات.