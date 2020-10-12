ما هي الدول الأوروبية التي تشهد ارتفاعا في حالات الإصابة خلال الموجة الثانية لكورونا؟

مع الحديث عن الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد يطرح البعض السؤال التالي: ما هي الدول الأوروبية التي تشهد ارتفاعا جديدا في حالات الإصابة بـ "كوفيد-19"؟

وتشير التقارير إلى أن عدة دول في جميع أنحاء أوروبا بدات تشهد عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 بعيد تسجيل نجاح في إبطاء تفشي الداء في الأسابيع القليلة الماضية.

وأعلنت الغالبية العظمى من الدول مؤخرا عن تسجيل إصابات أكثر من تلك التي تمّ تسجيلها خلال الموجة الأولى من انتشار الفيروس في وقت سابق من هذا العام. ولكن، في حين أن أعداد الإصابات قد تبدو أعلى، فقد يكون السبب ببساطة هو أن الزيادة في القدرة على الاختبار تحدد المزيد من الحالات.

يبلغ المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها عن عدد الوفيات بحلول تاريخ التقرير في حين أن السلطات الوطنية قد تبلغ عن الوفيات حسب تاريخ الوفاة. وقد اختارت بعض الدول أيضًا عدم الإبلاغ عن الوفيات خلال عطلات نهاية الأسبوع وقد تشرع في إجراء تعديلات طفيفة بعد ذلك. قد يؤدي ذلك إلى بعض الاختلافات فيما يتعلق بمواعيد التقرير.