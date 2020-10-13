كوفيد-19 يتسبب في إبادة 2.5 مليون من حيوانات المنك في الدنمارك

قرر الأطباء البياطرة والمربون في شمال الدنمارك إبادة 2.5 مليون من حيوان المنك بناء على إجراء اتخذته السلطات في البلاد بعيد افبلاغ عن حيوانات مصابة بكوفيد-19 في 63 مزرعة.

وتقوم المصالح الإدارة البيطرية والغذائية الدنماركية بإبادة الحيوانات المصابة بينما يتوجب على المربين الذين لديهم حيوانات غير مصابة في مزرعة على بعد خمسة أميال من المزارع التي سُجلت فيها إصابات التخلص من حيواناتهم بأنفسهم.

وسوف يتم تعويض المزارعين، الذين لم تكن حيواناتهم مصابة بنسبة 100 في المائة، في حين سيتم تعويض المزارعين الآخرين بنسبة أقل لتشجيعهم على عدم السماح للوباء بالانتشار على مستوى مزارعهم.

وبعض المربين لا يثقون في الحكومة على غرار بول فريدريكسن الذي قال: "أعتقد أنه يمكنني أن أجعل جميع المربين يتبعون خطة السلطات إذا كنا على ثقة من أن السياسيين لن يضعوا سكينا على أعناقنا عندما يتعلق الأمر بالتعويض".

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يوم الجمعة، رفض أحد المزارعين الذين ينشطون في تربية حيوان المنك السماح للسلطات بدخول مزرعته لإبادة حيواناته، بينما اضطرت السلطات لإجلاء عدد من المتظاهرين خلال عطلة نهاية الأسبوع خارج مزرعتين.

ويواصل العلماء التحقيق في كيفية إصابة المنك بكوفيد-19 وإمكانية نقل الوباء إلى البشر. وقد تكون حيوانات المنك قد أصيبت بالفيروس من طرف العمال المصابين، لكن بعض الأوساط في هولندا تشير إلى أنّ عمال المزارع أصيبوا بسبب حيوانات المنك المريضة.

وتعتبر الدنمارك واحدة من أكبر مصدري المنك في العالم حيث تنتج حوالي 17 مليون فراء سنوياً. وتذهب معظم هذه الصادرات إلى الصين وهونغ كونغ.

للتذكير، صوتت هولندا في أغسطس-آب الماضي لصالح وقف تربية حيوانات المنك في عام 2021، وذلك بسبب العدد المتزايد لحالات الإصابة بفيروس كورونا في المزارع الخاصة بتربية هذه الحيوانات.