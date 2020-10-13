تأجيل الرحلات الجوية المباشرة بين إسرائيل والإمارات حتى كانون الثاني/يناير

أعلنت مسؤولة إسرائيلية الثلاثاء أن الرحلات الجوية المباشرة بين إسرائيل والإمارات، التي كان المقرر أن تبدأ في تشرين الأول/أكتوبر بعد اتفاق تطبيع العلاقات، تأجلت حتى كانون الثاني/يناير 2021 بسبب فيروس كورونا.

ويهدف ربط الإمارات وإسرائيل جوا، والذي أُعلن عنه بعد توقيع الدولتين على الاتفاق في البيت الأبيض الشهر الماضي، إلى فتح أبواب السياحة وإطلاق مشاريع تجارية مشتركة، على الرغم من التباطؤ الاقتصادي الناتج عن الفيروس.

لكن إجراءات الإغلاق الجديدة في إسرائيل حيث أعلى معدلات الإصابة للفرد في العالم، علّقت هذه الخطط مما أضعف الآمال في تحقيق مكاسب سريعة.

وقالت نائب رئيس بلدية القدس فلور حسن ناحوم لوكالة فرانس برس خلال زيارة لدبي: "كان من المفترض أن تكون هناك رحلات جوية مباشرة في تشرين الأول/أكتوبر، ثم أغلقت إسرائيل. الآن عندما أتحدث إلى المسؤولين هنا وهناك، فإننا نتوقع الأول من كانون الثاني/يناير". وتشغل ناحوم أيضا منصب عضو في مجلس الأعمال الإماراتي الإسرائيلي.

وتخطّط شركة "طيران الإمارات" التي تتّخذ من دبي مقرّاً لها، إنتاج وجبات الكوشير المطابقة للديانة اليهودية بالتعاون مع شركة متخصصة، في عملية من المتوقع أن تبدأ في الإمارات بحلول كانون الثاني/يناير.

ورغم التأجيل، قالت المسؤولة الإسرائيلية إن قطاع السياحة سيكون من أوائل القطاعات المستفيدة من اتفاقية التطبيع، حيث يقدّر خبراء الصناعة سفر بين 100 و250 ألف زائر في البداية من كل جانب، وقالت إن الإمارات تعد أكثر اقتصاد تطورا في الشرق الأوسط.

وسيكون التدفق الجديد للسائحين الإسرائيليين بمثابة دعم لدبي، التي تتمتع بأكثر اقتصادات المنطقة تنوعا، لكنها شهدت انخفاضا في إجمالي الناتج المحلي بعد عامين من النمو المتواضع. وقد اضطرت "طيران الإمارات" إلى تقليص عدد الوظائف وإلغاء آلاف منها.