مجموعة "روش" السويسرية للأدوية تستعد لإطلاق اختبار مضاد جديد لكوفيد-19

أعلن عملاق صناعة الأدوية السويسري "روش" أنه سيطلق اختبار مضاد جديد، يخص المناعة بكميات كبيرة لتشخيص مرض كوفيد-19. وأوضحت المجموعة السويسرية أن الاختبار الذي يمكن من الحصول على النتيجة خلال 18 دقيقة، ينبغي أن يساعد في تخفيف الضغط على النظام الصحي.

وقالت المجموعة إن الاختبار المسمى "بدواء المناعة إلكسيس سارس-كوف-2"، الذي سيجرى في المختبر، يمكن من الكشف عن وجود مضادات نوعية للمرض.

ويتوقع إطلاق الاختبار نهاية العام الحالي في بلدان تقبل علامة المواصفة الأوروبية. وتعتزم المجموعة السويسرية أيضا تقديم طلب للحصول على ترخيص سريع يتعلق بالسوق الأمريكية.

ويمكن لهذا الاختبار أن يستعمل كبديل لاختبارات "فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل" (سي بي آر)، في حال نفادها أو إذا كانت النية تخفيف الضغط على طلب كبير لاختبارات "بي سي آر"، بهدف مساعدة مهنيي الصحة على فحص المرضى الذين تظهر عليهم أعراض المرض.

وهذا الاختبار معد ليجرى بآلات تسمى "كوباس"، موجودة في عديد المستشفيات والمختبرات ويمكنها معالجة حوالي 300 عينة في الساعة، وأن تعطي نتائج خلال 18 دقيقة.

وتعد "روش" الأولى عالمياً في ما يخص طب الأورام، وهي تعتمد كذلك على قسم هام متخصص في التشخيص، ويساهم في أكثر من 20% من مداخيلها.

ومنذ بداية الأزمة الصحية، أطلقت المجموعة 8 اختبارات تخص عدوى فيروس كورونا، أحدها يمكن من تمييز كوفيد-19 عن الانفلونزا.