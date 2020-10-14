كوفيد-19: إعلان توعوي لعجوز ترفع "الإصبع الوسطى" في برلين يثير جدلاً واسعاً

نشرت سلطات برلين السياحية حملة إعلانات توعوية لمخاطر فيروس كورونا، تظهر فيها سيّدة متقدمة في السنّ ترفع الإصبع الوسطى للأشخاص الذين يرفضون وضع الكمامات.

وتظهر السيّدة في الصورة، مكممة الوجه، ورافعة إصبعها الوسطى وكتب بجانبها "الإصبع لهؤلاء الذين بلا كمّامة".

وقال مكتب السياحة في برلين "فيزيت برلين" إن الحملة مخصصة لتوعية الناس وتنبيههم إلى أهمية صحّة الناس المتقدمين في السن. ولكن مع ذلك، أثارت موجة كبيرة من الجدل، إذ رأى البعض أن الصورة "مُهينة".

في نهاية آب شهدت برلين مظاهرات معارضة لإجراءات كوفيد-19 Michael Sohn/AP

وكان مجلس الشيوخ في برلين، ومكتب السياحة الحكومي، أطلقا حملة "نخضع لأحكام كورونا" الثلاثاء عبر إحدى الصحف المحلية، وانتشرت بسرعة في الفضاء الافتراضي.

وقال كريستيان تانزلر، المتحدث باسم مكتب السياحة، إن الحملة مخصصة لتذكير الناس بـ"قواعد كورونا" في العاصمة، ويضيف أنه كان هناك رغبة بالإضاءة على هذا الجانب تحديداً (المرتبط بالأضعف صحياً) ولذا كان الإعلان مستفزاً.

ومع أن تانزلر يعترف أن الحملة لم تعجب الجميع، إلا أنه يوضح أن "لغة الإعلان المباشرة قريبة من روح برلين حيث يُعرف عن سكان المدينة أنهم يتواصلون فيما بينهم بطريقة مباشرة".