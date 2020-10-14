شاهد: إطلاق وهبوط ناجحان لصاروخ "بلو أوريجن" يعد برحلات تجارية إلى الفضاء

نجحت شركة "بلو أوريجن" التي أسسها الملياردير الأمريكي جيف بيزوس بإتمام رحلة تجريبية قصيرة لصاروخ يعد بنقل سائحين فضائيين في مستقبل قريب جدا.

تمكنت كبسولة الدفع الرئيسية والتي أطلق عليها اسم "نيو شيبرد" أو الراعي الجديد، من تجاوز سرعة 300 كيلومتر في الساعة خلال أقل من دقيقتين ونصف، وصلت فيها إلى ارتفاع 106 كيلومترات ثم هبطت عموديا على المنصة باستخدام محركات عكسية، وأتمت عملية الهبوط بدقة متناهية، رغم أنها محملة بوزن يحاكي الوزن المقترح للصاروخ أثناء إطلاقه في المستقبل.

وسبق لشركة بلو أوريجن أن كشفت عن شكل مقصورتها المستقبلية من الداخل، والتي ستحتوي على ستة مقاعد بمساند ظهر أفقية بجوار نوافذ كبيرة، وستكون مزودة بكاميرات في زواياها لالتقاط صورا ومقاطع فيديو للزبائن وهم يسبحون في جو من انعدام الوزن في المدار.

وفي جو مشحون من المنافسة عرضت شركة "فيرجن غالاكتيك" هذا الصيف نموذج مبدئي لمركبتها المخصصة للسياحة الفضائية، والتي تأمل أن تنقل على متنها ركابا لدقائق قليلة إلى حدود الفضاء القريبة.

لكن لم تبد أي من الشركتين نيتها بالإعلان عن موعد رسمي لبدء رحلات الفضاء التجارية المتوقعة.