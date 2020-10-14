فيسبوك يحظر الإعلانات المدفوعة التي تحاول ثني المستخدمين عن التطعيم

في إطار محاولاته المستمرة لضبط المحتوى في وجه عاصفة الانتقادات المستمرة، قال عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه سيحظر الإعلانات المدفوعة على منصته التي تثني الناس عن أخذ اللقاحات.

تأتي هذه الخطوة استكمالاً لخطة فيسبوك لحظر الإعلانات حول "خدعة" اللقاحات.

ولم يكتف فيسبوك بذلك، بل قال إنه سينظم أيضًا حملة إعلامية لتشجيع الناس على الحصول على لقاح الإنفلونزا في عام 2020.

لكن الإعلانات التي "تدافع عن أو تعارض التشريعات أو السياسات الحكومية حول اللقاحات"، بما في ذلك لقاح كوفيد-19، ستبقى متاحة على المنصة. هذه الإعلانات لا تزال بحاجة إلى موافقة الشركة كإعلانات سياسية، وعند نشرها سيتم الإشارة لها بعلامة " إعلان مدفوع" والجهة الممولة.

أيضاً، لن تحجب أي منشورات من قبل أشخاص أو مجموعات إن كانت غير ممولة حتى وإن كانت تحاول ثني الجمهور عن التطعيم.

ورغم أن شبكة التواصل الاجتماعي لم توسع سياستها لتشمل منشورات مكافحة التطعيم، إلا أنها أعلنت عام 2019 أنها ستبدأ بإخفاء المجموعات والصفحات، التي تنشر معلومات خاطئة حول اللقاحات، من خاصية البحث على منصتها.

بعض المحللين شككوا بخطوة فيسبوك ورجحوا أن يكون للسياسة الجديدة أثر فقط على نصف المحتوى المضاد للقاحات الموجود على المنصة.

هذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة خطوات قام بها فيسبوك لمعالجة المحتوى قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأتت بعد يوم واحد فقط من تصريح الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ بنيته حظر المحتوى الذي ينكر المحرقة من المنصة.