ميلانيا ترامب: بارون ترامب نجل الرئيس الأميركي أصيب بكوفيد-19 وشفي

أعلنت السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب الأربعاء أنّ ابنها بارون ترامب (14 عاماً) أصيب على غرار والده الرئيس دونالد ترامب وغرارها بكوفيد-19 لكنّه شفي الآن.

وفي بيان بعنوان "تجربتي مع كوفيد-19" كتبت ترامب بعد أسبوعين على تشخيص إصابتها بالفيروس "بالطبع، فكّرت على الفور بإبننا".

وأضافت "لقد شعرنا بارتياح كبير عندما أتت نتيجة اختباره سلبية (...) لكنّ مخاوفي تجسّدت عندما خضع للاختبار مرة أخرى وأتت النتيجة إيجابية"، مضيفة أنّ ابنها شفي مذاك إذ خضع لاختبار جديد وأتت النتيجة سلبية.