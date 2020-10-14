روسيا تسجل لقاحها الثاني ضد فيروس كورونا وعددا قياسيا من الإصابات

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أن روسيا سجلت لقاحها الثاني ضد فيروس كورونا الجديد في خطوة تسبق المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية، فيما سُجل عدد قياسي جديد من الإصابات اليومية.

وقال بوتين في اجتماع وزاري عبر الفيديو إن مختبر فيكتور في سيبيريا "سجل اللقاح الثاني ضد فيروس كورونا اليوم تحت اسم إيبيفاك-كورونا".

وقالت نائبة رئيس الوزراء لشؤون الصحة تاتيانا غوليكوفا في الاجتماع، إن اللقاح "يتمتع بمستوى عالٍ من الأمان".

وأضافت أن اللقاح سينتقل الآن إلى المرحلة النهائية من التجارب التي ستشمل 40 ألف متطوع.

أجرى مختبر فيكتور في منطقة نوفوسيبيرسك أبحاثاً سرية على الأسلحة البيولوجية خلال الحقبة السوفياتية ويحتفظ بعينات من عدة فيروسات تتراوح من الجدري إلى الإيبولا.

سجلت روسيا في آب/أغسطس أول لقاح ضد فيروس كورونا الجديد طوره مركز أبحاث غماليا في موسكو بالشراكة مع وزارة الدفاع الروسية. وأطلق عليه إسم سبوتنيك-في، على اسم أول قمر اصطناعي سوفياتي أطلق إلى الفضاء. لكن الأوساط العلمية استقبلت نبأ التوصل إلى لقاح بتشكيك لأنه لم يصل إلى المرحلة النهائية من التجارب.

ومع ذلك، قال قسم كبير من أعضاء النخبة السياسية الروسية إنهم تلقوا اللقاح، وبينهم إحدى بنات بوتين. وتأمل الحكومة بنشره بكثافة في البلاد قبل نهاية العام.

وشهدت روسيا عودة ظهور الوباء على نحو واسع في الأسابيع الأخيرة وأعلن الأربعاء عن 14231 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، وهو عدد قياسي منذ بداية الأزمة.

وسجلت البلاد الثلاثاء عدداً قياسيا من الوفيات (244 في 24 ساعة)، وأشارت السلطات إلى أن 90% من أسرة المستشفيات المخصصة للمرضى المصابين بفيروس كورونا باتت مشغولة.

ومع ذلك تؤكد السلطات أنها تسيطر على الوضع وتريد بأي ثمن تجنب إعادة فرض إجراءات العزل الصارمة التي من شأنها أن تشل الاقتصاد المتباطئ حتى قبل ظهور الوباء.