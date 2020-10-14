شاهد: ترامب يرسل بايدن إلى دار للمسنين بصورة مفبركة

نشر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، تغريدة عبر حسابه في تويتر، يسخر فيها من منافسه الديمقراطي إلى الانتخابات الرئاسية التي ستقام في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر القادم.

وترامب الذي يبلغ من العمر 74 عاماً سخر من جو بايدن (77 عاماً) محوّراً شعار الأخير الانتخابي من "رئيس" إلى "دار عجزة". وشطب ترامب حرف P من كلمة President (رئيس) لتصبح Resident في إشارة إلى تقدّم الأخير في السن وعجزه.

وتظهر الصورة المعدلة بطريقة سيئة بايدن جالساً بين عجائزَ آخرين في دار للعجزة.

وهذه ليست المرة الأولى حيث يسخر الرئيس الجمهوري من قدرات منافسه ولياقته وطعونه في السن، فهو أشار مراراً في السابق إلى عجز الديمقراطي، حيث قال ذات مرة إنه "بالكاد يغادر قبوه".

والإثنين الماضي، كتب ترامب تغريدة أخرى تحدث فيها عن عجز بايدن الذهني ووصفه بـ"السيء". وكان ترامب يشير إلى هفوتين ارتكبهما بايدن، الأولى نسيانه اسم السناتور ميت رومني عند حديثه عن "السناتور الذي كان في طائفة المورمون، الذي كان حاكماً".

وترامب أطلق لقب "جو النائم" على بايدن وهو يستخدمه بشكل شبه دائم.