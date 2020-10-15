المفوضية الأوروبية تدعو الدول الأعضاء للاتحاد من أجل "تجنب حجر عام"

دعت مفوضة الصحة الأوروبية ستيلا كيرياكيدس الدول الـ27 التي تعقد اجتماعا الخميس إلى "القيام بما هو ضروري" من أجل "تجنب حجر معمم" بينما تواصل البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تشديد إجراءات العزل.

وقالت كيرياكيدس في مؤتمر صحافي "رسالتي الأولى إلى الدول الأعضاء اليوم هي رسالة عاجلة. نحتاج إلى الوقت".

وأضافت أن "الجميع يجب أن يفعلوا ما هو ضروري لتجنب الآثار المدمرة من وجهة النظر الاجتماعية والاقتصادية والصحية لحجر معمم".

وكان الفرع الأوروبي من منظمة الصحة العالمية حذر الخميس من أن تطور وباء كوفيد-19 في أوروبا يشكل "مصدر قلق كبير"، مع أن الوضع لا يشبه ما حدث في الربيع.

وقال مدير الفرع الأوروبي للمنظمة هانس كلوغه في مؤتمر صحافي عبر الانترنت إن "عدد الإصابات اليومية يرتفع وحالات الدخول إلى المستشفيات كذلك"، موضحا أن "كوفيد أصبح السبب الخامس للوفاة وتم بلوغ عتبة الألف وفاة يوميا".