ترامب وبايدن على موعد مع مناظرة متلفزة.. لكن كل منهما سيظهر على محطة مختلفة

في أمسية غير مسبوقة ضمن حملة انتخابية مليئة بالأحداث التاريخية، سيرد المرشحان للرئاسة الأميركية دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن مساء الخميس القادم على أسئلة الناخبين مباشرة، لكن كل منهما سوف ظهر على محطة تلفزيونية مختلفة.

وسوف يشكل ذلك الفصل الأخير في مسلسل المناظرات المتلفزة التي أطلقت بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب إصابته بكوفيد-19 في الأول من تشرين الاول اكتوبر.

سيواجه الرئيس الأميركي الناخبين على مدى ساعة في فلوريدا مساء الخميس عند الساعة الثامنة مساءا بالتوقيت المحلي على محطة "أن بي سي" التلفزيونية فيما سيطل منافسه الديمقراطي من ولاية بنسلفانيا، مسقط رأسه، على شبكة "أيه بي سي" المنافسة.

وهاتان الولايتان الحاسمتان كان فاز فيهما الملياردير الجمهوري في 2016 فيما تظهر استطلاعات الرأي راهنا أن جو بايدن متقدم فيها.

ويتقدم نائب الرئيس الأميركي السابق بفارق عشر نقاط تقريبا على المستوى الوطني في استطلاعات الرأي للانتخابات الرئاسية المقررة في 3 تشرين الثاني نوفمبر، وخصوصا لكن بهامش أضيق في الولايات المتحدة التي تحسم نتيجة الانتخابات لأنها يمكن أن تنتقل من حزب الى آخر.

واعتبر ديفيد كانون أستاذ العلوم السياسية في جامعة ويسكونسن، وهي ولاية حاسمة أيضا، أن ترامب بسبب تخلفه في استطلاعات الرأي "بحاجة الى تغيير زخم هذه الانتخابات. هو بحاجة للمناظرات أكثر من بايدن".

ورأى أن فكرة تنظيم برنامجين منفصلين في الوقت نفسه تبدو "سيئة فعلا" مضيفا "إنها خسارة حقيقية للديمقراطية".

ترامب بصحبة زوجته ميلانيا وابنهما بارون. Susan Walsh/AP

عاد الرئيس الأميركي بعد تعافيه من مرض كوفيد-19 قائلا إن "لديه مناعة"، للقاء الحشود اعتبارا من الاثنين. وعقد ثلاثة تجمعات انتخابية في ثلاثة أيام في فلوريدا وبنسلفانيا وأيوا.

واتهم دونالد ترامب الذي انتقد خصمه بقسوة، جو بايدن بأنه "سياسي فاسد" خلال تجمع حاشد في دي موين بولاية أيوا. وقال إنه "لا ينبغي حتى السماح له بالترشح" للبيت الأبيض.

وأضاف "جو فقد صوابه" مثيرا الضحك لدى الحاضرين من أنصاره. وتابع "إذا فاز ، فإن اليسار الراديكالي سيحكم البلاد، إنهم مدمنون على السلطة. وليكون الله في عوننا إذا حصلوا عليها".

بعد رحلة إلى أوهايو الاثنين ثم إلى فلوريدا الثلاثاء، لم يكن لدى بايدن الذي كان نائب الرئيس خلال رئاسة باراك أوباما، سوى حملة لجمع التبرعات عبر الإنترنت على جدول الأعمال الأربعاء.

وكان ترامب رفض منذ الأسبوع الماضي وحتى قبل نشره نتيجة سلبية لفحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد، المشاركة في مناظرة ثانية كانت مرتقبة الخميس، حين أعلن المنظمون أنها ستكون افتراضية كإجراء احتياطي تحسبا لاحتمال أن يكون لا يزال ينقل العدوى، وقال ترامب في وقت لاحق "لن أضيع وقتي".

وجاء الإعلان عن إصابة الرئيس التي أثارت صدمة بعد أقل من ثلاثة أيام على مناظرته الأولى مع جو بايدن، حين تواجه المرشحان آنذاك على مدى تسعين دقيقة على المسرح فيما نزع الحاضرون في القاعة من المقربين من ترامب الكمامات، وبينهم السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب التي أصيبت لاحقا أيضا بالفيروس.ثم أعلنت مساء الأربعاء أن ابنهما بارون البالغ من العمر 14 عاما، أصيب أيضا بالفيروس لكنه شفي الآن مثلهما.

ورفض بايدن الذي يتخذ احتياطات شديدة في مواجهة الفيروس يرى الجمهوريون أنه يبالغ فيها، إرجاء موعد المناظرة الثانية كما اقترح فريق ترامب. وقال آنذاك إنه من غير الوارد تغيير الجدول الزمني المحدد منذ فترة طويلة تماشيا مع "سلوك ترامب الغريب الاطوار".

المرشح الديمقراطي للرئاسة نائب الرئيس السابق جو بايدن يرتدي قناعين للوجه لدى وصوله إلى مطار بفلوريدا Carolyn Kaster/AP

ولا تزال المناظرة الثالثة مقررة في 22 تشرين الاول اكتوبر في ناشفيل في ولاية تينيسي. وخلالها سيحترم ترامب والمقدمة سافانا غوثري التباعد الاجتماعي فيما سيضع الأشخاص الذين سيشاركون في طرح الاسئلة كمامات، على أوضحت محطة "أن بي سي".

وأضافت أن أنطوني فاوتشي أحد كبار خبراء الحكومة الاميركية في أزمة الفيروس، أكد أن الرئيس "لم يعد ينقل العدوى". ورأى ديفيد كانون أن البرنامج الذي يستضيف ترامب "سيستقطب عددا أكبر من المشاهدين لأن الناس يحبون الدراما".