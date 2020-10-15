شاهد: حريق ضخم في مجمع سكني في هيوستن والأسباب مجهولة

نشب حريق ضخم، الأربعاء، في مجمع سكني في مدينة هيوستن في مقاطعة هاريس في جنوب شرق تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.
وبدأ الحريق عند حوالي الساعة 6:30 صباحًا في المجمع القريب من كاتي، وبحسب وسائل إعلام محلية إن المبنى هو قيد الإنشاء.
وحتى هذه الأثناء لم يتم الحصول على أية معلومات من فريق الإطفاء في مقاطعة هاريس لمعرفة ما إذا هناك إصابات وما إذا تم تحدد السبب الرئيسي وراء وقوع الحريق.
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