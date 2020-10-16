إلغاء قمة أوروبية حول الصين في برلين في 16 تشرين الثاني/نوفمبر بسبب كورونا

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي تتولى بلادها رئاسة الاتحاد الأوروبي الجمعة، إلغاء القمة الخاصة بالصين التي كان من المقرر عقدها في برلين في 16 تشرين الثاني/نوفمبر بسبب فيروس كورونا.

وقالت خلال مؤتمر صحافي عقب قمة أوروبية في بروكسل "في ظل الوباء، أوضحنا أننا لن نسمح بعقد القمة غير الرسمية، علينا إلغاؤها (...) أعتقد أن هذه رسالة ضرورية".

وكانت ألمانيا قد دعت إلى عقد القمة فيما كانت الدول ال27 في الاتحاد، تسعى لاتخاذ موقف موحد أكثر حزما تجاه بكين، وسط تزايد القلق بشأن حقوق الإنسان والتبادل التجاري غير العادل.

وتسعى برلين بشكل خاص لابرام اتفاق استثمار بين الاتحاد الأوروبي والصين بحلول نهاية العام. وكان من شأن القمة لو عقدت أن تسهم في توحيد الموقف الأوروبي.

وتقول الصين إنه بالإمكان التوصل لاتفاق هذا العام، لكن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يؤكدون بأنهم لن يقبلوا بشروط غير مناسبة فقط لمجرد اختتام المحادثات.