هل الأوروبيين راضون عن سياسات بلدانهم في مكافحة كورونا ؟

تجد أوروبا نفسها اليوم على أبواب إجراءات جديدة في مواجهة انتشار فيروس كورونا حيث تستعد بعض دول أوروبا لمجابهة موجة ثانية من الوباء. أجرت يورونيوز بيانا استقصائيا بالشراكة مع Redfield & Wilton Strategies لقياس الآراء في أربع دول رئيسية في الاتحاد الأوروبي.

الألمان والإيطاليون مقتنعون بالإجراءات الحكومية

سألنا الألمان والإيطاليين والفرنسيين والبريطانيين عما إذا كانوا يعتقدون أن الإجراءات التي اتخذتها حكوماتهم في مواجهة الوباء كانت صائبة. وحتى إذا كانت إجابة من استطلعت آراؤهم في ألمانيا وإيطاليا بالإيجاب ، فإن الفرنسيين والبريطانيين مقتنعون فقط بنسبة 32٪ و 33٪ على التوالي.

الفرنسيون يعارضون إعادة الحجر الصحي

وكان السؤال الذي طرح على العينة في الإجراء الاستقصائي، هل المواطنون مستعدون لدعم حجر صحي جديد على المستوى الوطني لوقف انتشار الفيروس؟

53 في المائة من الألمان قالوا إنهم مستعدون للقيام بذلك ، وكذلك فعل 58٪ من البريطانيين ، الذين لا تزال بلادهم الأكثر تضررًا من الوباء في أوروبا. أما غالبية الإيطاليين والفرنسيين فإما معارضون أو مترددون بشأن هذه القضية. في إيطاليا، يؤيد 45 في المائة فقط إغلاقًا عامًا جديدًا ، وفي فرنسا مستوى الدعم لفكرة إعادة إغلاق هي أقل من ذلك ،عند 38 في المائة

الألمان والإيطاليون يتحدثون عن الافتقار إلى الوحدة الأوروبية

بشكل عام ، أردنا معرفة ما إذا كان المواطنون يشعرون أن الدول الأوروبية لديها نهج موحد تجاه فيروس كورونا ، وهو نهج روجت له المؤسسات في بروكسل. نظرًا لأن البريطانيين لم يعودوا جزءًا من الاتحاد الأوروبي ، فلم يتم إجراء مقابلات معهم. ورفض الألمان والإيطاليون بأغلبية ساحقة في حين كان الفرنسيون أقل حدة بقليل ، بواقع 53٪ من الآراء المؤيدة.

يستمر سباق اللقاحات في أوروبا وحول العالم. سؤالنا كان بالشكل التالي : إذا كانت اللقاحات متوفرة ومجانية أو غير مكلفة ، فكم منا سيحصل على اللقاح؟

في المملكة المتحدة ، كان المتطوعون لإجراء اللقاح الأكثر عددًا بواقع 63٪ من المشاركين. ويتبعهم الألمان والإيطاليون على التوالي 57٪ و 55٪ الفرنسيون هم الوحيدون الذين أجابوا بـ "لا" وليس "نعم" ،بسبب شكوكهم تجاه اللقاح. بشكل عام ، تتلاشى موجة التفاؤل التي أعقبت الإغلاق العام، الذي عانى منه كثيرون بعد أن رفعت القيود. تلك الآمال بزوال الفيروس بدأت تلاشى سط الأدلة اليومية الخاصة بارتفاع الحالات والضغط المتجدد على خدمات الصحة العامة.