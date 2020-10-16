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الولايات المتحدة الأمريكية

أوباما سيشارك في أول تجمع انتخابي لبايدن الأسبوع المقبل

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
بايدن وأوباما
بايدن وأوباما   -   حقوق النشر  Saul Loeb/Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.
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سيشارك الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما الأربعاء لأول مرة في حدث انتخابي ميداني لدعم نائبه السابق جو بايدن الذي يواجه المرشح الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.

وأعلن فريق حملة بايدن الجمعة أن "الرئيس أوباما سيتوجه في 21 تشرين الأول/أكتوبر إلى فيلادلفيا لخوض حملة لصالح جو بايدن وكامالا هاريس" المرشحة لمنصب نائب الرئيس. ولم تتوفر في الحين تفاصيل حول الحدث.

وفيلادلفيا إحدى الولايات المهمة في الانتخابات الرئاسية، وقد فاز فيها ترامب عام 2016 بفارق ضئيل.

وأعلن باراك أوباما الذي يتمتع بشعبية واسعة في صفوف الناخبين الديموقراطيين عن دعمه جو بايدن في نيسان/ابريل، معتبرا أنه قادر على قيادة الأميركيين "خلال أحد أحلك أوقاتنا" على وقع أزمة حادة يعيشها البلد نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وساهم أوباما أيضا في جمع التبرعات عبر الانترنت لصالح حملة بايدن في حزيران/يونيو.

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