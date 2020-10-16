ارتفاع ملحوظ في إصابات فيروس كورونا في الإمارات

سجلت الإمارات الجمعة 1412 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الصحة، في أعلى معدل إصابات يومي في الدولة الخليجية منذ بدء تفشي الفيروس.

وقالت وزارة الصحة في بيان أصدرته إنها أجرت 116.470 فحصا جديدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ما أدى إلى الكشف عن هذه الإصابات.

كما أعلنت عن ثلاث حالات وفاة.

وأصبح عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في الإمارات 112.849 حالة، مع 455 وفاة.

ودعت وزارة الصحة "أفراد المجتمع للتعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع".

من جهتها، خالفت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة اقتصادية دبي خلال سلسلة من الزيارات والجولات الرقابية 3 منشآت لعدم التزامها بالتدابير الاحترازية.