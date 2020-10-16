شاهد: الشرطة الإسرائيلية تداهم حفل زفاف مخالف لإجراءات إغلاق كورونا

أعلنت الشرطة الإسرائيلية الأربعاء اعتقال شخصين قاموا بمهاجمة رجال الشرطة بعد دخولهم إلى أحد المنازل في مستوطنة بسغات زئيف في القدس لفض حفل زفاف أقيم بالرغم من الإجراءات الوقائية المشددة التي تم اتخاذها من قبل السلطات للحد من انتشار الوباء.

ووصفت الشرطة الإسرائيلية التجمع بأنه "غير قانوني" ويخالف الإجراءات الحالية المتعلقة بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد، إنه تم إبلاغ الشرطة عن إحياء حفل زفاف في القدس مساء الأربعاء وبحضور أكثر من 45 شخصا، أي ما يخالف القيود الحكومية المفروضة وتمنع تواجد أكثر من 20 شخصا في المكان نفسه.

وأظهر شريط فيديو نشرته الشرطة الإسرائيلية لحظة دخول عناصرها إلى المكان والقبض على مستوطنين اثنين رفضوا تنفيذ الأوامر وإنهاء الحفل.

وكانت إسرائيل قد فرضت في 25 أيلول/سبتمبر المنصرم إغلاقا تاما، تم تمديده للأسبوع المقبل.

وسجلت إسرائيل التي يبلغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة، حوالي 300 ألف إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 2000 وفاة.

وشمل الإغلاق الثاني منذ بدء الجائحة، إغلاق غالبية أماكن العمل والأسواق، وسمح فقط بالصلاة في الخارج بحضور 20 شخصًا كحد أقصى. وتم فرض قيود صارمة على المظاهرات.

وسمح بالتحرك مسافة 1000 متر عن المنزل، وحُظرت زيارات أفراد الأسرة من غير المقيمين في المنزل نفسه.

وكان من المتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء المكلف ملف فيروس كورونا في وقت لاحق الخميس لمناقشة مزيد من التسهيلات المحتملة.