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شاهد: معركة لبسط السيطرة على مكتب رئيس بلدية في بوليفيا

قبل أيام من الانتخابات الرئاسية، عملت الشرطة البوليفية على فض اشتباكات اندلعت بين أنصار رئيس بلدية كوتشابامبا خوسيه ماريا لايز و أنصار أيفان تلاريا الذي حل محله بعد أن تم تعيينه من قبل المجلس البلدي.

واندلعت المواجهات بعد أن قام لايز بإقفال مكتب رئيس البلدية واحتفظ بالمفتاح رافضا أن يسلمه لتلاريا. هذا وأقدمت الشرطة على اعتقال عشرات الشبان.

ودُعي البوليفيون إلى التصويت الأحد لانتخاب رئيس ونائب له وكل أعضاء البرلمان الذي تتمتع فيه حركة موراليس بالأغلبية حاليا.

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