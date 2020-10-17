أم تقتل بناتها الثلاث في النمسا.. والمحققون يبحثون عن الدافع

اعترفت امرأة السبت بقتل بناتها الثلاث في فيينا، دون أن توضح الدوافع خلف جريمتها، وفق ما أفادت الشرطة النمساوية.

واتصلت المرأة البالغة 31 عاما بهيئة الطوارئ في ساعات صباح الأولى السبت قائلة إنها تريد قتل نفسها، وحين وصلت الشرطة لشقتها في العاصمة فيينا اكتشفت جثتي رضيعة عمرها ثمانية أشهر وطفلة عمرها ثلاثة أعوام.

ونُقلت ابنتها البالغة تسعة اعوام للمستشفى لكن تعذر إنقاذها، على ما أفادت الشرطة التي أوضحت أن الأم نفسها مصابة بجروح بسيطة.

وذكرت وسائل إعلام محليّة أنّ المرأة قامت بخنق بناتها الثلاث.