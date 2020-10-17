سفير إيراني جديد "فوق العادة ومطلق الصلاحيات" في اليمن

وصل سفير إيران الجديد لدى اليمن إلى صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وفق ما أعلنت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية التي تدعم المتمرّدين في نزاعهم مع القوات الحكومية اليمنية.

وصرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة لوكالة أنباء فارس أن "سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية فوق العادة ومطلق الصلاحية حسن أيرلو قد وصل إلى صنعاء".

وأوضح خطيب زادة أن "السفير الإيراني الجديد في صنعاء سيقدم قريبا نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية" في حكومة الحوثيين "هشام شرف كما سيقدم أوراق اعتماده لرئيس" ما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين مهدي المشاط.

ولم يوضح المتحدث متى وصل السفير الإيراني الجديد إلى صنعاء أو كيف، علما أن مطار العاصمة اليمنية مغلق أمام رحلات الركاب.

ويشهد البلد الفقير منذ 2014 حرباً بين المتمرّدين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الموالية للرئيس المعترف به من الأمم المتحدة عبد ربه منصور هادي الذي لجأت حكومته إلى عدن وجعلتها عاصمة "موقتة" للبلاد.

وتصاعدت الحرب مع تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية لدعم الحكومة في آذار/مارس 2015. وكان السفير الإيراني السابق قد غادر صنعاء في أيلول/سبتمبر 2015.

وكانت الخارجية الإيرانية قد أشارت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 إلى "هجمات ضد السفارة" في صنعاء عقّدت إرسال سفير جديد إلى اليمن.

وإيران هي الدولة الوحيدة التي تقيم علاقات دبلوماسية مع الحوثيين.

ويأتي الإعلان عن وصول السفير الإيراني الجديد إلى اليمن بعيد عملية تبادل شملت أكثر من ألف أسير حرب بين الحكومة والحوثيين.