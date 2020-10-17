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فيضانات فيتنام

فيضانات وانهيارات أرضية اجتاحت مدن عدة في فيتنام جراء الأمطار الغزيرة، ووصلت أعداد الوفيات إلى 49 شخصا، والحصيلة مرشحة للارتفاع مع استمرار الأحوال الجوية السيئة حسب ما يقول مسؤولون.

وقد غمرت المياه المتاجر والبيوت، وصار التنقل في الشوارع بالقوارب الصغيرة.

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