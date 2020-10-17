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شاهد: مواجهات بين مزارعين ونشطاء سود في جنوب إفريقيا

تواجد أكثر من 100 شرطي بالمنطقة المحيطة بمحكمة إقليم "فري ستيت" الجنوب إفريقي حيث يحاكم مواطن أسود متهم بقتل إثنين من المزارعين أصحاب البشرة البيضاء. وشهدت المنطقة مواجهات بين 250 من المزارعين الذين يطابون بكبح ما وصفوه بجرائم السود ضدهم ونشطاء سود.

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