شاهد: برازيلية تحول سيارتها إلى متجر متنقل لبيع الزهور بسبب كورونا

روبيرتا ماتشادون، ضحية جديدة من ضحايا فيروس كورونا. فالسيدة البرتغالية البالغة من العمر 51 عاما، وجدت نفسها مجبرة على غلق أبواب متجرها الخاص ببيع الشعر والباروكات وما كان أمامها من وسيلة للوقوف على قدميها من جديد إلا أن تحول سيارتها الـ فولكس فاغن بيتل من موديل عام 1969 إلى متجر متنقل، وأن تتجول بها ليلا ونهارا في شوارع كوباكابانا وهي منطقة سياحية في ريو دي جانيرو في البرازيل، لكسب المال وتامين قوت يومها.