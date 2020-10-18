سلطات نيويورك تمنع حفل زفاف ليهود متدينين كان سيضم عشرة آلاف مدعو

منعت سلطات ولاية نيويورك الأمريكية إقامة حفلة زفاف بعدما تلقت معلومات عن أنها قد تضمّ أكثر من عشرة آلاف مدعو، مما يشكل خرقاً لتدابير احتواء تفشي فيروس كورونا، وفق ما أعلن السبت الحاكم أندرو كومو.

وقد أبلغ مكتب "شريف" مقاطعة روكلاند السلطات بالحفلة الضخمة المقرر تنظيمها الإثنين في ويليامسبرغ، وهي جزء من هذه المقاطعة التي لم تطلها جائحة كوفيد-19.

وقال كومو "قيل لنا إن الحفلة ستقام، فأجرينا تحقيقاً وتبين لنا أن الأمر قد يكون صحيحاً. كانت ستقام حفلة زفاف تشكّل انتهاكاً للقواعد الموضوعة في شأن التجمعات".

وأشارت مستشارة كومو إليزابيث غارفي إلى أن "أكثر من عشرة آلاف شخص كانوا يعتزمون حضور" الحفلة.

وأفادت الصحف المحلية بأن الزفاف كان يخص يهوداً متدينين، وهي طائفة احتجت أخيراً على القيود المفروضة في نيويورك لمواجهة الجائحة.

وكان أعداد الإصابات ارتفعت مجدداً في نيويورك وضواحيها، وخصوصاً في الأحياء التي يكثر فيها اليهود المتدينون.