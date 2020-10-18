متلازمة نادرة ظهرت على الأطفال المصابين بكورونا رُصدت مؤخرا عند بالغين

في إحدى المرات لاحظت الدكتورة أليسا فيميا، مديرة الأمراض الجلدية للمرضى الداخليين والمتخصصة في أمراض النسيج الضام المناعي الذاتي في جامعة نيويورك لانغون، وهي تدقق في مخطط المريض، والذي تضمن عدة صور لرجل يبلغ من العمر 45 عاما، كان قد اعتنى بزوجته في الأسابيع الأخيرة أثناء مرضها بكوفيد-19. كان لدى الرجل بقع دائرية حمراء داكنة على راحتي يديه وباطن قدميه، وكانت عيناه وردية اللون وشفتاه متشققتان للغاية.

تفشي فيروس كورونا

كان جسده يعاني من نوع من الالتهاب الشديد الذي لوحظ بشكل شبه حصري عند الأطفال في ذلك الوقت. تتذكر فيميا "قبل أن أرى المريض، تساءلت: لم يتم الإبلاغ عن هذا الأمر، من المؤكد أنه مصاب بمتلازمة الإلتهاب "أم آي أس-أي".

"أم آي أس-أي تعني متلازمة الإلتهاب عند البالغين، وعندما تمّ التعرف على هذه الحالة عند الأطفال في الربيع، تم تسميتها "أم آي أس-سي"، وحرف "سي" يرمز إلى "الأطفال".

كان الأطفال يصابون بالتهاب خطير حول القلب والأعضاء الأخرى غالبًا بعد أسابيع من إصابتهم الأولية بسارس-كوف-2، أي الفيروس المسبب لكوفيد-19.

نبهت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأطباء إلى متلازمة الإلتهاب عند الأطفال في مايو-أيار. اعتبارًا من الفاتح من أكتوبر-تشرين-الأول، أبلغ مركز السيطرة على الأمراض عن 1027 حالة مؤكدة من هذا المرض، مع وجود المزيد من الحالات قيد التحقيق، وتسبب الأمر في وفاة عشرين طفلاً. في بعض الحالات، أصيب الأطفال بطفح جلدي مثل الطفح الجلدي الذي لوحظ في المريض البالغ الذي لاحظت الدكتورة أليسا فيميا ملفه الطبي.

نشرت الدكتورة فيميا وزملاؤها تفاصيل الحالة في دورية "لانست" في يوليو-تموز لتنبيه الأطباء الآخرين إلى البحث عن مرضى مشابهين. وأشارت فيميا إلى أنه وبالرغم من أن "الجلد موجود أمام عينيك"، فقد "لا يمكنك رؤية الأعراض". ففي الواقع قد لا يتعرف العديد من الأطباء على الحالة عند البالغين. تم الإبلاغ عن بضع عشرات فقط من حالات متلازمة الإلتهاب لدى البالغين، وليس كل المرضى لديهم طفح جلدي واضح.

قامت الدكتورة سابنا بامراه موريس، المسؤولة السريرية لفريق عمل أنظمة الرعاية الصحية وسلامة العمال، وهي جزء من استجابة كوفيد-19 التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بتفصيل 27 حالة في تقرير نشرته الوكالة الأسبوع الماضي.

قالت موريس إن "الانتشار الحقيقي لمتلازمة الإلتهاب لدى البالغين غير معروف" و"علينا أن نجعل الأطباء يدركون ذلك. قد يكون ذلك نادرًا، لكننا لا نعرف. وقد يكون أكثر شيوعًا مما نعتقد".

الاختبارات السلبية

جزء من المشكلة هو أن الفيروس ينتشر بين البشر منذ أقل من عام، ولا يزال الأطباء في جميع أنحاء العالم يتعلمون عن كيفية تغلغل "سارس-كوف-2" في المرضى.

عادة، يُضطر مرضى كوفيد-19 المصابون بأمراض خطيرة إلى دخول المستشفى لأنهم يعانون من صعوبة في التنفس. لم يكن هذا هو الحال مع المصابين بمتلازمة إلتهاب البالغين، وقد أبلغ العديد من المصابين من مرضى "أم آي أس-أي" عن الحمى، آلام الصدر، مشاكل القلب أو الإسهال وغيرها من مشاكل الجهاز الهضمي، ولكن لم يشتكوا من ضيق التنفس. وتميل الاختبارات التشخيصية لكوفيد-19 إلى أن تكون سلبية.

بدلاً من ذلك، سيختبر المرضى إيجابية للأجسام المضادة لكوفيد-19، مما يعني أنهم أصيبوا قبل أسبوعين إلى ستة أسابيع، حتى لو لم تظهر عليهم الأعراض مطلقًا. قالت موريس: "لأن شخصًا ما لا يعاني من أعراض تنفسية كمظهر أساسي له لا يعني أن ما يعاني منه ليس نتيجة لكوفيد-19".

يمكن أن يكون المرض مهددًا للحياة وعادة ما يعاني المرضى من نوع من الخلل الوظيفي الحاد في عضو واحد على الأقل، مثل القلب أو الكبد. احتاج عشرة مرضى في تقرير مركز السيطرة على الأمراض إلى دخول المستشفى في وحدات العناية المركزة واحتاج البعض إلى تركيب أجهزة التنفس الصناعي ومات اثنان.

المرضى يتأثرون بشكل غير متناسب

علاوة على ذلك، أظهر تقرير مركز السيطرة على الأمراض أن أفراد الأقليات العرقية والإثنية قد يتأثرون بشكل غير متناسب. جميع مرضى "أم آي أس-أي" كانوا تقريبًا من الأمريكيين من أصول افريقية أو من أصل اسباني. ولكن تم الإبلاغ عن عدد قليل جدًا من الحالات لفهم الآليات الكامنة وراء ذلك بشكل كامل.

في حين أن نوعًا من الارتباط الجيني قد يكون ممكنًا، فقد ثبت أن كوفيد-19 "يؤثر بشكل غير متناسب على الأقليات الممثلة تمثيلا ناقصا، وربما يرجع ذلك إلى عوامل اجتماعية واقتصادية"، حسب الدكتورة فيميا. تميل الظروف الصحية الأساسية التي تزيد من خطر حدوث مضاعفات كوفيد-19 مثل السمنة وداء السكري من النوع 2، إلى أن تكون أكثر انتشارًا بين أفراد الأقليات العرقية والإثنية.

خلال الصيف، بدأ الأطباء في فلوريدا في ملاحظة زيادة حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، تتذكر الدكتورة ليليان أبو، رئيسة الوقاية من العدوى في نظام جاكسون الصحي في ميامي، أن "عددًا كبيرًا جدًا من الأشخاص الذين يأتون عبر أقسام الطوارئ أو المستشفيات مصابون بمرض شديد".

لم يكن الاختبار الأكثر حساسية وموثوقية لكوفيد-19، والذي يُدعى اختبار التفاعل التسلسلي، متاحًا دائمًا، وقد يستغرق الأمر عدة أيام لظهور النتائج. تحول ليليان أبو إلى اختبار الأجسام المضادة للحصول على تدفق المرضى إلى وحدة كوفيد-19 أو في أي مكان آخر في النظام الصحي.

عادةً ما يطور الأشخاص أجسامًا مضادة للعدوى في غضون أسبوع تقريبًا أو نحو ذلك. على الأقل ستعطي ليليان أبو وزملائها إشارة إلى أن كوفيد-19 كان متورطا بطريقة ما في أعراض مرضاهم. في ذلك الوقت، اكتشفت ليليان أبو مجموعة فرعية من المرضى الذين كانوا في حالة صحية حرجة بعد إصابتهم بكورونا ولكن دون مشاكل رئوية منبهة للعدوى الحادة.