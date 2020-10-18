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شاهد.. قداس جماعي في الهواء الطلق ببراغ

عشرات الأشخاص تجمعوا في ساحة البلدة القديمة في براغ، لحضور قداس كاثوليكي جماعي في الهواء الطلق.

وقد احتج أحد الكهنة في الكنيسة على رفض تجمع أكثر من 6 أشخاص داخلها، رغم أن الأحزاب السياسية تجتمع بأعداد قد تصل إلى 100 شخص.

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