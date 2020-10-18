تنظيم الدولة الإسلامية يشجب تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل

شجب تنظيم الدولة الإسلامية الأحد تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين، ودعا إلى شنّ هجمات في السعودية.

واعتبر التنظيم في تسجيل صوتي منسوب إلى المتحدث باسمه أبو حمزة القرشي، نشرته قناته على تطبيق "تلغرام"، أن الإمارات والبحرين خانتا الإسلام بتطبيع علاقاتهما مع إسرائيل.

والدولتان العربيتان حليفان مقربان من السعودية التي لم تطبع علاقاتها مع إسرائيل لكنها منخرطة في ما يعتبره خبراء "تطبيعا ناعما".

وحثّ المتحدث باسم المنظمة الجهادية مقاتلي الجماعة والمسلمين بصفة عامة على شنّ هجمات في السعودية.

عقب سيطرته على أراض شاسعة في العراق وسوريا، خسر التنظيم آخر معاقله في سوريا عام 2019 بعد أن تم دحره من معاقله في العراق.

وقتل زعيم التنظيم المعروف باسم أبو بكر البغدادي في تشرين الأول/أكتوبر 2019.

ورغم انهيار "الخلافة" المعلنة عام 2014، لا يزال ينتشر عدد مهم من مقاتلي التنظيم في منطقة صحراوية شاسعة قرب الحدود العراقية السورية، يجهزون منها ويطلقون هجمات دورية.