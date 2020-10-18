شاهد: لحظة وصول الوفد الأمريكي - الإسرائيلي المشترك إلى البحرين لتوقيع اتفاق إقامة علاقات دبلوماسية

وصل الوفد الإسرائيلي إلى العاصمة البحرينية المنامة، لتوقيع اتفاق إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين.

ويترأس الوفد الإسرائيلي رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات، ويرافقه وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، والمساعد الخاص لشؤون المفاوضات الدولية آفي بيركوويتز.

وقال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني قرب الطائرة على مدرج المطار مستقبلا الوفد الزائر إن "الاتفاق يمثل خطوة تاريخية مهمة لتحقيق الأمن والسلام والازهار في المنطقة وتعزيز قيم التسامح والتعايش".

بدوره قال رئيس الوفد الإسرائيلي "هذا يوم عظيم يتحوّل فيه السلام إلى واقع"، مضيفا "هذه العلاقات ستفيد الجانبين على أكثر من صعيد".