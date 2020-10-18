فنانة سعودية تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأكبر لوحة مرسومة بالقهوة

دخلت فنانة تشكيلية سعودية موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن فئة أكبر لوحة مرسومة بالقهوة، لتصبح أول امرأة سعودية تحقّق لقبا فرديا في الموسوعة، وفقا للقيمين عليها.

وتضمنت لوحة عهود عبد الله المالكي المقيمة في مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر، رسوما لسبع شخصيات سعودية وإماراتية من بينهم الملك الراحل عبد العزيز آل سعود ومؤسس الإمارات الشيخ زايد آل نهيان.

وبحسب بيان لموسوعة الأرقام القياسية، استخدمت المالكي نحو 4,5 كلغ فقط من القهوة الغير قابلة للاستهلاك، كما مزجت القهوة مع الماء للحصول على 4 أطياف مختلفة من اللون البني.

وتحمل اللوحة اسم "نسيج 1" وتمتد على مساحة 220 متر مربع، وتتكون من سبع قطع قماشية قطنية متصلة ببعضها البعض.

ونقل البيان عن الفنانة السعودية قولها "تحليت بالصبر بهدف الخروج بأفضل عمل فني ممكن".

وهناك العديد من الأرقام والأعداد القياسية السعودية في الموسوعة، من بينها أكبر مطعم لوجبات البرغر في العالم، وأكبر لوحة إعلانية، وأكبر حضور لبث مباشر خلال موعد الافطار بشهر رمضان.