آلاف الفرنسيين يتجمعون في باريس لتكريم مدرس تاريخ ذُبح بعد عرضه رسوما كاريكاتورية للنبي محمد

تجمع آلاف الأشخاص في ساحة الجمهورية في العاصمة الفرنسية الأحد لتكريم صمويل باتي أستاذ التاريخ الذي قتل بقطع الرأس في منطقة باريس.

ورفع الحشد لافتات كتب عليها "لا لاستبداد الفكر" و"أنا أستاذ"، وحيوا بهدوء هذا المدرس الذي قتل لأنه عرض لتلاميذه رسوما كاريكاتورية للنبي محمد.

وهتفوا المجتمعون في المكان "أنا صمويل" و"حرية التعبير وحرية التدريس"، وسط تصفيق طويل بين حين وآخر.

كما نُظمت تجمعات أخرى في مدن فرنسية كبيرة، خاصة في ليون (شرق) وليل (شمال).

وقد انطلق المتظاهرون في باريس من ساحة الجمهورية، التي انطلقت منها المسيرة الحاشدة في 11 كانون الثاني/يناير 2015 عقب الهجمات التي شنها جهاديون على مقر صحيفة شارلي إيبدو والتي شارك فيها حوالي 1,5 شخص.

وشارك في التجمع العديد من الشخصيات السياسية من جميع الاتجاهات، منها رئيس الوزراء جان كاستكس وعمدة باريس الاشتراكية آن هيدالغو والرئيس اليميني لمنطقة إيل دو فرانس، التي تضم باريس، فاليري بيكريس وزعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون.

وقال كاستيكس في تغريدة له على تويتر:" لن تخيفوننا، لن تنزعوننا من مكاننا، نحن فرنسا"

وفي الساحة، حيث يتواصل توافد المشاركين، لوح البعض بالعلم الفرنسي وحمل آخرون لافتات كتب عليها "الظلام يسود في بلاد النور" و"أنا مسلم، أنا ضد العنف، أنا مع حرية التعبير".

وحمل بعض المتظاهرين لافتات عليها بعض الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد التي نشرتها الأسبوعية الساخرة شارلي إيبدو. كما تم أداء النشيد الوطني.

جاءت غيجاني (34 عام) التي تعمل مشرفة اجتماعية وثقافية في منطقة باريس وهي تحمل على كتفها ابنها الذي يبلغ 4 أعوام، لتكريم صمويل باتي للتعبير عن "السخط على هذا العمل البغيض والمخيف".

وقالت "يجب ألا يترسخ هذا العنف ويتحول إلى جزء من حياتنا اليومية أو أن نعتاد عليه".

وقدمت فيرونيك، التي كانت ترتدي سترة شتوية وتعلم في المعهد الموسيقي، برفقة زوجها ولكن بدون أولادهما المراهقين. وقالت "كانوا يخشون المجيء" معتبرة أنه "حان وقت التظاهر".

وكان النائب العام الفرنسي المكلف بقضايا الإرهاب قد أكد أن أستاذ التاريخ تلقى تهديدات عبر الإنترنت قبل قتله على خلفية عرضه رسوما كاريكاتورية للنبي محمد على تلاميذه في الصف.

وتم توقيف تسعة أشخاص بينهم والد الطالبة وإسلامي متشدد كان على قائمة أجهزة الاستخبارات الفرنسية للأفراد الخاضعين إلى الرقابة.

وذكر النائب العام أن المدرسة تلقّت تهديدات بعد الحصة التي جرت مطلع تشرين الأول/أكتوبر، وعرض المدرّس خلالها الرسوم الكاريكاتورية المثيرة للجدل والتي أظهرت إحداها النبي عارٍ.

واتهم والد التلميذة باتي بنشر "الإباحية". ورفعت الطالبة ووالدها شكوى جنائية ضد الأستاذ الذي رفع بدوره شكوى عن تعرّضه للتشهير، وفق ريكار.

ونشر الوالد اسم باتي وعنوان المدرسة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أيام من عملية القتل التي وصفها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ "الهجوم الإرهابي".

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، نشر تسجيلا مصورا قال فيه إن الإسلام والنبي تعرّضا إلى "الإهانة" في المدرسة.