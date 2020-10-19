شاهد.. 50 جمجمة عملاقة تزين شوارع العاصمة المكسيكية احتفالاً بيوم الموتى

نحو 50 جمجمة عملاقة، انتشرت في العاصمة المكسيكية، على طول شارع ريفورما، وهذه الجماجم هي منحوتات فنية، وُضعت على جانبي الشارع احتفالا بيوم الموتى، الذي يحييه المكسيكيون في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر كل عام.