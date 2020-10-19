واشنطن تتهم رسميا 6 عناصر من الاستخبارات العسكرية الروسية بشن هجمات سيبيرانية عبر العالم

كشفت وزارة العدل الأميركية الإثنين أن الولايات المتحدة وجهت اتهاما الى ستة عناصر في الاستخبارات العسكرية الروسية بشن هجمات إلكترونية في العالم، استهدفت خصوصا شبكة الكهرباء في اوكرانيا والانتخابات في فرنسا العام 2017 والالعاب الاولمبية العام 2018.

وقال جون ديمرز مسؤول الأمن القومي في وزارة العدل في مؤتمر صحافي إن العناصر الستة "متهمون بشن سلسلة هجمات معلوماتية هي الأكثر تدميرا وتسببا باضطرابات (بين هجمات) تنسب الى مجموعة واحدة".

ويتهم هؤلاء القراصنة بأنهم نفذوا عملياتهم بين 2015 و2019. ويقول القضاء الاميركي إن عمليتهم الاولى تمثلت في هجوم على شبكة الكهرباء في اوكرانيا ما تسبب بحرمان السكان التدفئة خلال الشتاء.

ويشتبه بأنهم شنوا بعدها هجوما بواسطة الفيروس "نوتبيتيا" في حزيران/يونيو 2017 والذي اصاب آلافا من اجهزة الكمبيوتر في انحاء العالم متسببا باضطراب في بنى تحتية محددة الوظيفة، على غرار وسائل مراقبة موقع الحادث النووي في تشرنوبيل وميناءي بومباي وامستردام.

واضاف ديمرز أن "المتهمين ساندوا أيضا عملية قرصنة في الأيام التي سبقت الانتخابات الفرنسية في 2017".

وفي 2018، تم استهداف الألعاب الاولمبية الشتوية التي جرت في كوريا الجنوبية في غياب البعثة الروسية التي لم تتمكن من المشاركة إثر اتهامها باستخدام منشطات.