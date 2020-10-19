تمكن علماء آثار من اكتشاف رسم عملاق نُحت على سفح جبل في بيرو، يمثل قطة ويقدر عمره بألفي عام على الأقل.

الاكتشاف جاء بمحض الصدفة خلال قيام علماء بيروفيين بأعمال صيانة في الموقع الأثري بمنطقة نازكا والتي باتت متاحة خلال إجراءات الحظر المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

يبلغ طول جيوغليف القطة حوالي 37 مترا وعمرها يقارب 2000 عام Jhony Islas/AP

وقد أُدرج المكان على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، ويشكل الرسم الذي يمتد على طول 37 مترا جزءا من مجموعة رسوم عملاقة تسمى "جيوغليف" وتغطي العديد من المنحدرات الجبلية والسهول الممتدة على طول المنطقة الساحلية، حوالي 400 كيلومتر جنوب العاصمة ليما، منها طائر طنان وقرد وبجعة عملاقة.

ولا تزال هذه الرسوم الجيوغليفية مصدر حيرة لعلماء التاريخ والآثار حتى يومنا هذا، فهي تُرى من السماء ومن الأرض، ويعتقد البعض بأنها كانت وسيلة للتقرب من الآلهة وإرضائها.