فوز لويس أرس مرشح حزب موراليس في بوليفيا بالانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى

فاز لويس أرس، مرشح اليسار وأحد المؤيدين لرئيس الدولة السابق إيفو موراليس، بالانتخابات الرئاسية في بوليفيا من الجولة الأولى الأحد بنسبة 52.4 بالمئة من الأصوات، وفقًا لاستطلاع للرأي نشرته القناة الخاصة يونيتل.

وبحسب الاستطلاع، تقدم وزير الاقتصاد السابق بأكثر من 20 نقطة على منافسه الرئيسي، الوسطي كارلوس ميسا الذي تحصل على 31.5 بالمئة من الأصوات.

فوز لويس أدريس المحتمل يضمن عودة الحركة "نحو الاشتراكية، ماس" إلى السلطة بعد استقالة إيفو موراليس في نوفمبر- تشرين الثاني 2019 عقب اتهامة من قبل المعارضة بتزوير الانتخابات.

وفي أول تصريح له عقب إعلان نتيجة الاستطلاع قال أدس "بوليفيا تعود إلى الديمقراطية". وأضاف "سنعمل من أجل جميع البوليفيين، وسوف نشكل حكومة وحدة وطنية".

من جهتها هنأت القائمة بأعمال الرئيس جانين أنيز أرس على فوزه وقالت في تغريدة على تويتر "النتائج غير رسمية حتى الآن، ولكن وفقًا للبيانات المتوفرة لدينا، فقد فاز السيد أرس في الانتخابات".

ومن الأرجنتين حيث يتواجد في اللجوء، أكد إيفو موراليس فوز حزبه وقال"فازت حركة ماس إلى حد كبير في الانتخابات، بما في ذلك مجلس الشيوخ ومجلس النواب. آرس هو رئيس بوليفيا".