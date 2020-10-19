توقيف رجل "يظن نفسه ملكاً" دخل قصر فرساي عنوةً

أوقفت الشرطة الفرنسية مساء السبت رجلا "يظن نفسه ملكاً" بعدما دخل عنوةً قصر فرساي بالقرب من باريس.

وأوضح مصدر في الشرطة أن الرجل البالغ 31 عاماً وصل بسيارة أجرة ودخل حرم القصر.

وأضاف المصدر أن سائق السيارة نبّه الشرطة إلى الأمر قبيل العاشرة والنصف ليلاً (20,30 ت غ) ووصف الرجل بأنه "يضع رداء ويظن نفسه ملكاً".

ولاحظ رجال الشرطة لدى وصولهم إلى المكان أن ثمة باباً زجاجياً مكسوراً، قبل أن يعثروا على الرجل ويوقفوه.

وأكدت النيابة العامة في فرساي أن رجلاً تسلّق حائط حرم القصر ثم دخله عنوةً، من دون أن تعطي أي تفاصيل إضافية.

وأكدت الناطقة باسم قصر فرساي لوكالة فرانس برس أن لا أضرار مادية في أثاث القصر أو في مجموعاته.

وأضافت أن "الرجل أتى من باريس إلى فرساي وقال لسائق سيارة الأجرة إنه يعتزم دخول القصر". وأضافت أنه "أوقف بعدما كسر زجاج باب يتيح دخول المعرض السفلي".