في وقت تحث فيه الحكومات على العمل من المنزل للحد من انتشار الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تأخذ الحكومة الألمانية خطوة أكبر بالسعي وراء إصدار قانون يعطي العاملين حق العمل عن بعد بغض النظر عن قرارات شركاتهم.

هذه الفكرة كانت محل اهتمام من قبل الحكومة الألمانية منذ عام 2019 لكن واقع الأزمة التي فرضها فيروس كورونا جعل الحاجة لإصدار مثل هذا القانون أكثر إلحاحاً.

وقال وزير العمل الألماني هوبيرتوس هايل إن الحكومة تتجه نحو نشر مسودة هذا القانون خلال عدة أسابيع.

وأظهرت استطلاعات ما قبل بدء أزمة كورونا رغبة 40% من الألمان في العمل من المنزل، بينما قال 98% من العاملين على مستوى العالم إنهم يفضلون العمل عن بعد وقتما أتيحت الفرصة لذلك.

فجوة بين أرباب العمل والعاملين

وأظهر استطلاع لمعهد القيمة التجارية تباينا كبير في الآراء بين العاملين وأرباب علمهم فيما يتعلق بإدارة العمل خلال أزمة الفيروس.

ويرى 74% من أرباب العمل أنهم يساعدون على تعلم المهارات اللازمة للعمل بشكل مختلف في ظل الجائحة مقابل 38% من العاملين يعتقدون بذلك.

كذلك يقول 80% من أرباب العمل إنهم يدعمون السلامة الجسدية والنفسية للعاملين وهو رأي يشاطرهم فيه 46% فقط من العاملين.

وعلى الرغم من مخاوف أصحاب الشركات من تأثير العمل عن بعد على إنتاجية العاملين، أظهرت بعض الدراسات أن كل شركة يمكنها أن توفر حوالي 11 ألف دولار أمريكي سنوياً عن كل شخص يعمل عن بعد نصف الوقت.