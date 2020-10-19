شاهد: احتجاجات في سانتياغو تتحول لاشتباكات وأعمال شغب

نزل عشرات الآلاف من المتظاهرين في عاصمة التشيلي سانتياغو لإحياء الذكرى الأولى للحركة الاحتجاجية التي اندلعت العام الماضي للمطالبة بمزيد من المساواة في البلاد. ووقعت صدامات بين مثيري شغب من مشجعي كرة القدم في أحد الأحياء، فيما قام المتظاهرون في بلازا إيطاليا برش تمثال بطلاء أحمر.
كذلك أحرقت كنيسة بشكل كامل وسط هتافات متظاهرين غطوا رؤوسهم، فيما تعرضت كنيسة أخرى للنهب ولأضرار ناجمة عن حريق تمكن رجال الإطفاء من السيطرة عليه فيما بعد.
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