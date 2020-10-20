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فرنسا

الرئيس الفرنسي يلتقي مع رئيس الوزراء العراقي في الاليزيه

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بقلم:  يورونيوز مع أ ب
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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي   -   حقوق النشر  AFP
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استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في قصر الإليزيه الرئاسي في باريس ظهر اليوم الاثنين.

وقال مكتب الرئيس ماكرون إنه من المتوقع أن يناقش الرجلان قضايا أمن الشرق الأوسط ومحاربة الإرهاب وإعادة الإعمار في العراق.

وكان الكاظمي عقد اجتماعاً صباح اليوم مع نظيره الفرنسي جان كاستكس، في العاصمة باريس التي وصلها مساء أمس الأحد ضمن جولة أوروبية تشمل أيضاً ألمانيا وبريطانيا.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية أنه خلال زيارة الوفد العراقي لباريس تم التوقيع على ثلاث مذكرات إعلان نوايا في مجالات النقل والزراعة والتعليم.

وكان الكاظمي قد استهل أمس الأحد جولة أوروبية تشمل كلا من فرنسا وألمانيا وبريطانيا.