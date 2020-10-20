صورة مولود يجذب بكل قواه كمامة من على وجه طبيبه تكتسح مواقع الإنترنت

لا يبدو وأن الكهول وحدهم من يعارض ارتداء الكمامة، فالمواليد الجديد لهم كلمتهم في هذا الشأن أيضا. ففي أحد مستشفيات مدينة دبي الإماراتية التقطت صورة مولود، وهو يجذب بكل قواه كمامة طبيبه اللبناني د.سامر شعيب، دون أن يكف عن الصراخ لحظة ميلاده، بينما لم يتمالك الطبيب نفسه من الضحك.

وكتب الطبيب شعيب على صفحته على انستغرام، أن الصورة تبعث شعورا مختلطا بين الحرن والأمل، وقال إنه يعتقد في أنها تجلب الأمل وتبعث الشعور الإيجابي لدى الناس، من أجل مستقبل أفضل، يتم خلاله رفع الكمامات عن الوجوه قريبا.

وقد انتشرت الصورة التي التقطها والد الطفل، ونشرها على انستغرام في الخامس من الشهر الحالي بشكل كبير، خلال هذه الأيام التي ينتشر فيها وباء كوفيدـ19، وحصدت الصورة أكثر من 100 ألف إعجاب.