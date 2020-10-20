مظاهرة للأطباء المقيمين شمال شرق إسبانيا تنديدا بظروف عمل غير لائقة.
تظاهر عشرات الأطباء المقيمين المضربين في ساحة سانت خاومي بمدينة برشلونة في إقليم كاتالونيا فيما تواصل أعداد الإصابات بفيرس كوفيد-19 في الارتفاع وسط ضغط على المستشفيات وعمال القطاع الصحي برمته.
وقد خلع الأطباء الشباب ملابسهم في خطوة تهدف إلى لفت الانتباه إلى ما يعيشونه أثناء مزاولة مهنتهم كأطباء مثل نقص وقت الراحة المتاح لهم بعد المناوبات والأجور المتدنية ونقص الإشراف الطبي من قبل رؤسائهم في العمل. وقال المحتجون إن سلوكهم ذاك يرمز إلى نقص الحماية إذ يمضون من 3 إلى خمس سنوات كأطباء مقيمين في المستشفيات لمتابعة الدراسة في التخصص الذي اختاروه.
لكن تفشي فيروس كورونا أجبر الكثيرين منهم على إيقاف التخصص ليلتحقوا بخط المواجهة الأول لعلاج الوباء القاتل وقد اضطروا لتولي مسؤوليات لم يكون مهيئين لها.
ورغم الإجراءات التي اتخذتها السلطات في إقليم كاتالونيا، فإن المنطقة تشهد ارتفاعا حادا في عدد الحالات ما يهدد قدرة المستشفيات على إجراء عمليات جراحية غير متصلة بوباء كورونا.
وقد قضى غي إسبانيا حتى الآن ما لا يقل عن 33.992 شخصا بسبب كوفيد-19.
No Comment المزيد من
شاهد: آلاف السكان الأصليين في كولومبيا يتظاهرون طلباً للقاء رئيس البلاد
شاهد: وتستمر المظاهرات في تايلاند رغم الحظر والملاحقة الأمنية
شاهد: مظاهرة للعاملين بقطاع الفندقة ضد إجراءات كورونا في بريطانيا
شاهد: مياه المد العالي تعزل جبل القديس ميشيل في فرنسا
شاهد: جدارية ضخمة في سانتوس البرازيلية لتكريم أسطورة كرة القدم بيليه
شاهد: احتجاجات في سانتياغو تتحول لاشتباكات وأعمال شغب
شاهد.. الآلاف يتظاهرون في براغ احتجاجاً على القيود المفروضة بسبب كورونا
شاهد.. 50 جمجمة عملاقة تزين شوارع العاصمة المكسيكية احتفالاً بيوم الموتى
شاهد.. قداس جماعي في الهواء الطلق ببراغ
شاهد..المعارضة البيلاروسية إلى الشارع من جديد رغم التهديدات
شاهد.. مئات المدرسين يخرجون في مسيرة لتكريم مدرس فرنسي ذبح بعد عرضه رسوما كاريكاتورية للنبي محمد
شاهد: أمهات نيجيريات يشاركن في الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة في لاغوس
شاهد: آلاف النساء يشاركن في احتجاجات ضد ترامب
شاهد: عشرات آلاف المتظاهرين في شوارع تايلاند للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء وإصلاح النظام الملكي
شاهد.. مياه الفيضانات تغمر مدنا فيتنامية والتنقل فيها بـ "القوارب"
شاهد: مواجهات بين مزارعين ونشطاء سود في جنوب إفريقيا
شاهد: برازيلية تحول سيارتها إلى متجر متنقل لبيع الزهور بسبب كورونا
شاهد: متحف برازيلي يعيد فتح أبوابه بمعرض عن بيليه
شاهد: عمال إعادة تدوير النفايات أحدث ضحايا كورونا في كينيا
شاهد: معركة لبسط السيطرة على مكتب رئيس بلدية في بوليفيا