شاهد: مياه المد العالي تعزل جبل القديس ميشيل في فرنسا

أدى الارتفاع الكبير لمياه المد البحري إلى عزل جبل القديس ميشيل في منطقة نورماندي بالقرب من الساحل الشمالي الغربي الفرنسي.
ويقع المعلم السياحي الشهير على شبه جزيرة صخرية غمرتها المياه ليبدو محاصراً من جميع الاتجاهات.
أدى الارتفاع الكبير لمياه المد البحري إلى عزل جبل القديس ميشيل في منطقة نورماندي بالقرب من الساحل الشمالي الغربي الفرنسي.
ويقع المعلم السياحي الشهير على شبه جزيرة صخرية غمرتها المياه ليبدو محاصراً من جميع الاتجاهات.
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