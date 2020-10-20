شاهد: آلاف السكان الأصليين في كولومبيا يتظاهرون طلباً للقاء رئيس البلاد

توجه ما يقرب من 7500 شخص من سكان كولومبيا الأصليين إلى العاصمة بوغوتا الأحد مطالبين بلقاء رئيس البلاد إيفان دوكي وإنهاء العنف المتزايد في أراضيهم.
ويطالب المتظاهرون أيضًا باستشارتهم في مشاريع التنمية الكبرى والتنفيذ الكامل لخطة السلام لعام 2016 التي أنهت نصف قرن من التمرد من قبل القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك).
اشتعلت شرارة الاحتجاجات في 10 أكتوبر/ تشرين الأول في جنوب غرب كولومبيا واتجهت تدريجياً نحو العاصمة.
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