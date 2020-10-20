يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تتراجع شعبيته أمام جو بايدن قبل أسبوعين على الانتخابات الرئاسية، للتعويض عن ذلك كما يبدو، بتوجيه اتهامات من دون أدلة عن أن منافسه الديمقراطي "مجرم" وبالهجوم على نجله هانتر بايدن.

ورداً على سؤال من أحد الصحافيين الإثنين حول ما إذا كانت تلك استراتيجيته للفترة المتبقية من الحملة، قال ترامب "جو بايدن مجرم، وهو مجرم منذ فترة طويلة".

وشن ترامب أيضاً هجوماً على وسائل الإعلام "لعدم الحديث عن ذلك".

ولم يقدم الرئيس المرشح أي دليل يدعم اتهاماته باستثناء قوله "اطلعوا على حاسوبه المحمول" في إشارة على ما يبدو إلى جهاز كمبيوتر يعتقد أنه كان لهانتر بايدن، وتحدثت عنه مؤخرا تقارير في صحيفة نيويورك بوست التي يملكها روبرت مردوك.

فيما يلي معلومات حول هانتر بايدن البالغ 50 عاماً، نجل السناتور السابق عن ديلاوير والمرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية.

أوكرانيا

بين الأعوام 2014 و2019، وعندما كان والده نائباً للرئيس باراك أوباما، انضم هانتر بايدن إلى مجلس إدارة شركة الغاز الأوكرانية "بوريسما".

وكان ترامب قد اتهم جو بايدن عندما كان نائبا لأوباما، بالسعي لإقالة كبير المدعين الأوكرانيين من أجل حماية بوريسما، ونجله من تحقيقات بالفساد.

أقر بايدن علناً بأنه سعى لإقالة المدعي العام لكن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي سعيا أيضاً لإقالته، ليس بسبب تحقيق بحق بوريسما، لكن بسبب عدم بذله جهودا كافية ضد الفساد.

في مقابلة مع إيه.بي.سي نيوز قال هانتر بايدن إنه ربما "أساء التقدير" في أنشطته التجارية السابقة لكنه لم يتورط في أي مخالفة.

إجراءات عزل

أطلق الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي إجراءات بهدف عزل الرئيس في أيلول/سبتمبر 2019 بعد أن قال مخبر إن ترامب سعى للضغط على الرئيس الأوكراني كي يجري تحقيقاً يطال عائلة بايدن.

وافق مجلس النواب ذو الغالبية الديمقراطية على بنود عزل ترامب بتهمة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، لكن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون برأه من التهمتين.

ولم يتوصل تقرير نشره أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الشهر الماضي حول أنشطة هانتر بايدن في أوكرانيا، لأي دليل على مخالفة من جانب جو بايدن.

نيويورك بوست

أثارت صحيفة نيويورك بوست الأسبوع الماضي الجدل مجددا حول الاتهامات بحق هانتر بايدن في تقرير يقول إن الصحيفة حصلت على وثائق تورط المذكور. إذ كانت مخزنة في كمبيوتر محمول كان ملكا لنجل بايدن، وقد أُحضر للتصليح من عطب أصابه في نيسان/أبريل 2019 لكن لم يستعده أحد.

وقالت الصحيفة إن رسائل الكترونية وجدت على الكمبيوتر أظهرت أن هانتر بايدن عرّف والده بمستشار لدى بوريسما هو فاديم بوجارسكي في 2015، وبأن الرسائل تناقض أقوال جو بايدن والتي نفى فيها أنه ناقش مع نجله أنشطة الأخير التجارية في الخارج.

وبحسب الصحيفة فإن صاحب المتجر سلّم الكمبيوتر لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، كما نسخ القرص الصلب وأعطى النسخة لرئيس بلدية نيويورك السابق رودي جولياني.

ولجولياني، المحامي الشخصي لترامب، سجلّ من نشر المعلومات المضللة عن عائلة بايدن وأوكرانيا.

هانتر بايدن Pablo Martinez Monsivais/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

رد بايدن

قال متحدث باسم حملة بايدن إن ليس هناك ما يشير إلى لقاء بين نائب الرئيس السابق وبوجارسكي.

ورداً على سؤال من أحد الصحافيين حول تقرير نيويورك بوست قال بايدن "ليس لدي تعليق. إنها حملة تشويه أخرى، كما تعلمون".

وقال النائب آدم شيف الذي قاد إجراءات عزل ترامب في مجلس النواب، إنها ليست سوى المزيد من الحيل القذرة.

وقال شيف "منذ أكثر من عام، يسعى ترامب بقوة لإشاعة فضيحة بحق منافسه" مضيفاً "بل حاول ابتزاز دولة أجنبية لتشويه سمعة جو بايدن".

وقال شيف "ضُبط ترامب ورفعت إجراءات عزل ضده بسببها" وأضاف "وها هو يعود لها مجدداً، مخطط مختلف، ونفس الرئيس الفاسد".

منصات التواصل الاجتماعي

منعت منصة تويتر إمكانية تشارك روابط لتقرير نيويورك بوست مشيرة إلى تساؤلات بشأن صدقيتها، في خطوة ندد بها الجمهوريون معتبرين أنها رقابة حزبية.

كما فرضت منصة فيسبوك قيوداً على النشر.

وقد أعرب المدير التنفيذي لتويتر جاك دورسي فيما بعد عن أسفه للطريقة التي أدارت بها تويتر اتصالاتها المحيطة بالمقالة، ووصفها بـ"غير الجيدة".

ورغم الاعتراف بالذنب، تسعى لجنة في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، للطلب من دورسي ومؤسس فيسبوك مارك زوكربرغ، الرد على اتهامات بالانحياز ضد المحافظين.

روسيا

لفتت حملة بايدن إلى أن المقالة المتعلقة بالكمبيوتر قد تكون حملة معلومات مضللة شنتها روسيا المتهمة بالتدخل في الانتخابات الأمريكية عام 2016.

ورفض مدير الاستخبارات الوطنية جون راتكليف، المعين من ترامب، تلك الاتهامات.

وقال لقناة فوكس نيوز الاثنين إن "دوائر الاستخبارات لا تصدق ذلك لعدم وجود معلومات استخبارات تدعم" تلك الاتهامات.

إف بي آي

طلب الجمهوريون أن يكشف مكتب التحقيقات الفدرالي معلوماته بشأن الكمبيوتر المحمول.

وقال السناتور رون جونسون حليف ترامب "هل يقومون بالتغطية لأن هانتر بايدن قد يكون متورطا في أمور كان يتعين ربما أيضاً أن يتم التحقيق فيها والمحاكمة ربما؟".

وأضاف "هل لدينا نظامان للعدالة، واحد للديمقراطيين وآخر للجمهوريين؟".