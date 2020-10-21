انطلاق حملة تلقيح ضد كوفيد-19 في فنزويلا بين ديسمبر ويناير

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن فنزويلا ستبدأ حملة تلقيح واسعة النطاق ضد فيروس كورونا المستجد، بين كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير بفضل لقاحات زودتها بها روسيا والصين.

وأوضح مادورو في خطاب متلفز أن حملة التلقيح ستعطي الأولوية للأشخاص المصابين بأمراض أخرى، والمعلمين والأطباء والطواقم الطبية والمتقدمين في السن، وأضاف أن هذه الحملة ستطال لاحقا كل شرائح الشعب، موضحا أن اللقاح سيعطى لكل الشعب الفنزويلي.

وفي مطلع تشرين الأول/اكتوبر تلقت البلاد مخزونا من اللقاح الروسي "سبوتنيك 5"، للقيام بتجارب سريرية لدى حوالى ألفي متطوع، بينهم نجل الرئيس نيكولاس مادورو غيرا، وستبدأ التجارب بحلول نهاية الشهر بحسب الحكومة.

من جانب آخر، تؤكد حكومة كاراكاس أن البلاد تشهد اتجاها نحو انخفاض عدد الإصابات بكوفيد-19.

هذا البلد الذي تعداد سكانه يصل إلى 30 مليون نسمة يسجل 87 ألفا و644 حالة إصابة مثبتة، و747 وفاة منذ بدء الوباء، بحسب الأرقام الرسمية التي تشكك بها منظمات، مثل هيومن رايتس ووتش، وتعتبرها لا تحظى بمصداقية.